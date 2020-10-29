Суд приговорил участника «Нового величия» Ребровского к колонии

Люблинский суд Москвы приговорил фигуранта так называемого дела «Нового величия» Павла Ребровского к шести годам колонии.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Назначить ему наказание в виде шести лет колонии», — огласил решение судья.

Ранее суд признал Ребровского виновным в создании экстремистского сообщества «Новое величие» с целью свержения государственной власти.

Это уже второе рассмотрение дела Ребровского. В апреле 2019 года суд приговорил его к 2,5 года колонии общего режима, однако позднее Мосгорсуд отменил приговор, так как мужчина признал вину и заключил сделку со следствием, но затем отказался от своих показаний.

В начале августа суд приговорил к срокам от четырёх лет условно до семи лет колонии семерых участников сообщества.

Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 года. По версии следствия, их главной задачей было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима».