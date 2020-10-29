Суд признал виновным фигуранта дела «Нового величия» Ребровского

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Люблинский суд Москвы выносит обвинительный приговор фигуранту дела об экстремистской организации «Новое величие» Павлу Ребровскому.
Суд признал виновным фигуранта дела «Нового величия» Ребровского
  • РИА Новости

«Ребровский принял участие в создании экстремистского сообщества «Новое величие» с целью свержения государственной власти», — цитирует приговор ТАСС.

Как уточняет агентство, судья Владимир Кузнецов назовёт срок наказания подсудимому в мотивировочной части своего решения.

Это уже второе рассмотрение дела Ребровского. В апреле 2019 года суд приговорил его к 2,5 года колонии общего режима, однако позднее Мосгорсуд отменил приговор, так как мужчина признал вину и заключил сделку со следствием, но затем отказался от своих показаний.

В начале августа суд приговорил к срокам от четырёх лет условно до семи лет колонии семерых участников сообщества.

Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 года. По версии следствия, их главной задачей было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима».

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