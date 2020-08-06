От 4 лет до 6,5 года: четыре фигуранта дела «Нового величия» получили условные сроки

Люблинский суд огласил приговор фигурантам дела «Нового величия» — их признали виновными в создании экстремистского сообщества. Четверо обвиняемых, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик, получили условные сроки и были освобождены в зале суда. Три фигуранта дела, включая Руслана Костыленкова, которого следствие считает организатором «Нового величия», приговорены к реальным срокам. Защита намерена обжаловать приговор в Московском городском суде.

Семерых фигурантов дела «Нового величия» признали виновными в организации экстремистского сообщества. Люблинский суд приговорил к условным срокам четырёх обвиняемых: Дмитрия Полетаева (шесть лет), Максима Рощина (шесть с половиной лет), Марию Дубовик (шесть лет) и Анну Павликову (четыре года).

Кроме того, Полетаеву и Павликовой запрещено выкладывать какие-либо материалы в интернете в течение года и пяти лет соответственно.

Все приговорённые к условному сроку были освобождены в зале суда. Полетаев до приговора содержался в СИЗО. Рощин, Дубовик и Павликова находились под домашним арестом. Теперь им придётся регулярно отмечаться во ФСИН и оповещать о поездках за город.

Трое обвиняемых получили реальные сроки лишения свободы. Руслана Костыленкова, которого следствие считает организатором сообщества, суд приговорил к семи годам общего режима с пятилетним запретом пользоваться интернетом. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде семи с половиной лет колонии. Вячеслав Крюков получил шесть лет заключения в колонии общего режима, Пётра Карамзина приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. До вступления приговора в силу они останутся в изоляторе.

Ранее специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин посещал четверых обвиняемых по делу «Нового величия», содержавшихся в СИЗО №3 Москвы. Руслан Костыленков, Пётр Карамзин, Вячеслав Крюков и Дмитрий Полетаев не признавали своей вины, но и не рассчитывали на оправдательный приговор.

«Я надеюсь на лучшее: что дадут по отбытому в СИЗО — год и 11 месяцев», — сказал Полетаев.

Руслан Костыленков тогда предположил, что гособвинитель потребует для него шесть лет лишения свободы. Такой же срок предположил и Крюков. Он заявил, что будет доказывать свою невиновность во всех судах, включая международные. Такие же действия намерен предпринять и Пётр Карамзин. На тот момент он допустил, что обвинитель может запросить до десяти лет заключения.

Изначально фигурантов обвиняли по ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ, т. е. в создании экстремистского сообщества и в участии в его деятельности. Однако в итоге суд оставил обвинение только в создании сообщества.

При вынесении приговора судья учёл смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей, положительные характеристики, состояние здоровья Полетаева и Павликовой, а также то, что Анна была несовершеннолетней на момент совершения инкриминируемых ей действий.

Всего в деле «Нового величия» десять фигурантов. Рустам Рустамов заключил сделку со следствием и получил два года условно. Павел Ребровский сначала поступил так же — дал показания на остальных участников сообщества, но на суде отказался от своих слов. Его дело отправлено на пересмотр. Ещё один фигурант — Сергей Гаврилов — сбежал из-под домашнего ареста в октябре 2019 года, уехал из России и попросил политического убежища на Украине.

Фигуранты дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев (слева направо)

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 года. По версии следствия, главными задачами членов сообщества было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима».

Следователи считали, что обвиняемые планировали совершить «конституционный переворот с последующим захватом власти», для чего, согласно материалам дела, отрабатывали навыки нападения на полицейских, в том числе якобы выезжая за город с охотничьими карабинами и «коктейлями Молотова».

В свою очередь, участники «Нового величия» рассказывали, что познакомились в интернете, а затем несколько месяцев встречались лично, чтобы обсуждать политику. Создать организацию, по словам фигурантов, им предложил Руслан Д. — как считают адвокаты, он либо вероятный информатор силовиков, либо засланный ими провокатор.

Именно Руслан Д., по данным стороны защиты, написал устав «Нового величия», а также предложил начать финансирование и закупку оружия. Таким образом, по мнению адвокатов, он спровоцировал участников чата. Позднее он дал подробные показания на фигурантов, а сам остался в статусе свидетеля. Однако, как отмечается в приговоре, суд не установил факта провокации участников сообщества со стороны сотрудников правоохранительных органов.

В мае 2018 года матери Павликовой и Дубовик записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и попросили прекратить уголовное преследование их дочерей.

Тогда же несколько депутатов Госдумы обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность уголовного дела против членов «Нового величия». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал дело «очень резонансным» и рассказал, что в Кремле за ним следят.

«Пряников от первой инстанции мы, в общем, и не ждали. Но приговоры в шесть лет условно плюс выпущенный на свободу Полетаев говорят о слабости обвинения и большом ресурсе», — написал в своём Telegram-канале Максим Пашков, адвокат Марии Дубовик. Он также отметил, что суд не уточнил мотив обвиняемых и в приговоре не раскрыт вопрос о провокации со стороны Руслана Д., а также выразил недоумение по поводу семилетнего срока Костыленкову «за чатик».

Сторона защиты намерена обжаловать приговор в Московском городском суде.