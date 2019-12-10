Путин поручит прокуратуре проконтролировать ход дела «Нового величия»

Российский президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил о намерении поручить прокуратуре проконтролировать ход расследования дела «Нового величия».

«Я ещё раз попрошу прокуратуру за этим внимательно следить, тем более что вы говорите, что дело разваливается. Но раз разваливается, дай бог, чтобы суд разобрался с этим глубоко и по существу», — цитирует его ТАСС.

В конце октября сбежавшего на Украину фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова объявили в розыск.

В марте суд в Москве арестовал десятерых участников движения «Новое величие» по обвинению в организации экстремистского сообщества.

Подробнее о деле — в материале RT.