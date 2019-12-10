Путин поручит прокуратуре проконтролировать ход дела «Нового величия»

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Российский президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил о намерении поручить прокуратуре проконтролировать ход расследования дела «Нового величия».
Путин поручит прокуратуре проконтролировать ход дела «Нового величия»
  • Reuters

«Я ещё раз попрошу прокуратуру за этим внимательно следить, тем более что вы говорите, что дело разваливается. Но раз разваливается, дай бог, чтобы суд разобрался с этим глубоко и по существу», — цитирует его ТАСС.

В конце октября сбежавшего на Украину фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова объявили в розыск.

В марте суд в Москве арестовал десятерых участников движения «Новое величие» по обвинению в организации экстремистского сообщества.

Подробнее о деле — в материале RT.

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