Путин поручит прокуратуре проконтролировать ход дела «Нового величия»
- Reuters
«Я ещё раз попрошу прокуратуру за этим внимательно следить, тем более что вы говорите, что дело разваливается. Но раз разваливается, дай бог, чтобы суд разобрался с этим глубоко и по существу», — цитирует его ТАСС.
В конце октября сбежавшего на Украину фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова объявили в розыск.
В марте суд в Москве арестовал десятерых участников движения «Новое величие» по обвинению в организации экстремистского сообщества.
Подробнее о деле — в материале RT.