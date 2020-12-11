В Госдуму внесён законопроект об уголовной ответственности иноагентов

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Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за злостное нарушение физлицами, СМИ и незарегистрированными политическими объединениями требований законодательства о включении в перечень иноагентов.
В Госдуму внесён законопроект об уголовной ответственности иноагентов
  • РИА Новости

Поправки предлагается внести в ст. 330.1 УК. Текст опубликован в думской электронной базе данных.

Согласно документу, уклонение от включения в соответствующий реестр может наказываться штрафом до 300 тыс. рублей, обязательными работами до 480 часов, исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.

За сбор ряда сведений в интересах другого государства грозит лишение свободы сроком до пяти лет. В частности, к ним относятся данные о военной и военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против её безопасности.

8 декабря Дума приняла в первом чтении проект о возможности признания физических лиц иностранными агентами.

Как подчёркивал российский президент Владимир Путин, законопроект об ужесточении требований к иноагентам не должен ограничивать деятельность людей.

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