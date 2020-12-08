Госдума одобрила проект о возможности признания физлиц иноагентами

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о возможности признания физических лиц иностранными агентами. Об этом говорится на сайте палаты парламента.
Госдума одобрила проект о возможности признания физлиц иноагентами
  • РИА Новости

«Законопроект предусматривает возможность признания иностранными агентами физических лиц, определяет их статус и ответственность», — говорится в сообщении. 

Согласно инициативе, физлица, выполняющие функции иноагентов, не смогут занимать должности на государственной службе, а также быть допущенными к государственной тайне.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении в законодательстве понятия «кандидат, выполняющий функции иностранного агента».

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