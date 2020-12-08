Госдума одобрила проект о возможности признания физлиц иноагентами

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о возможности признания физических лиц иностранными агентами. Об этом говорится на сайте палаты парламента.

«Законопроект предусматривает возможность признания иностранными агентами физических лиц, определяет их статус и ответственность», — говорится в сообщении.

Согласно инициативе, физлица, выполняющие функции иноагентов, не смогут занимать должности на государственной службе, а также быть допущенными к государственной тайне.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении в законодательстве понятия «кандидат, выполняющий функции иностранного агента».