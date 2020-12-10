Путин прокомментировал закон об иноагентах

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Президент России Владимир Путин прокомментировал законопроект об ужесточении требований к иностранным агентам. Он отметил, что законопроект не должен ограничивать деятельность людей.
Путин прокомментировал закон об иноагентах
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека глава СПЧ Валерий Фадеев заявил главе государства о необходимости доработки законопроекта, который ужесточает требования к НКО и физлицам, выполняющим функцию иноагентов.

«Что касается иностранных агентов и физлиц, на которых может быть распространена и распространяется такая, так скажем, маркировка, — связано это с чем: как докладывают авторы этого нововведения, связано с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы», — заявил президент. 

Путин объяснил, что «изобретаются новые способы получения денег из-за границы для осуществления своей деятельности».

Глава государства добавил, что законопроект об ужесточении требований к иноагентам не должен ограничивать деятельность людей.

«Я согласен с вами в том, что если риски есть, то надо посмотреть внимательно. Нельзя, чтобы это как-то ограничивало людей, ограничивало их деятельность», — сказал он.

Ранее, как стало известно RT, депутат Госдумы Евгений Фёдоров также предложил признавать иностранными агентами НКО, чьи учредители или руководители получают средства из иностранных источников.

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