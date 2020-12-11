Иммунолог оценил необходимость ношения масок на улице в мороз

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил необходимость ношения масок на улице в мороз.

«Все знают, что влажная маска вредна. На морозе она будет влажной, будет конденсат. Маска лишается защитного свойства и начинает вредить», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его мнению, и в тёплую погоду маски на улице не имели значения, если не было большого скопления людей.

Как отметил Жемчугов в беседе с НСН, шарф не должен становиться заменой средству индивидуальной защиты.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что масочный режим в России будет сохраняться до тех пор, пока коронавирус не приобретёт сезонный характер.