Иммунолог оценил необходимость ношения масок на улице в мороз

Короткая ссылка
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил необходимость ношения масок на улице в мороз.
Иммунолог оценил необходимость ношения масок на улице в мороз
  • АГН «Москва»

«Все знают, что влажная маска вредна. На морозе она будет влажной, будет конденсат. Маска лишается защитного свойства и начинает вредить», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его мнению, и в тёплую погоду маски на улице не имели значения, если не было большого скопления людей.

Как отметил Жемчугов в беседе с НСН, шарф не должен становиться заменой средству индивидуальной защиты.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что масочный режим в России будет сохраняться до тех пор, пока коронавирус не приобретёт сезонный характер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить