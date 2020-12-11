Врач рассказал о маскировке коронавируса у детей под ОРВИ и сепсис

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Главный педиатр Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал об особенностях протекания коронавирусной инфекции COVID-19 у детей.
Врач рассказал о маскировке коронавируса у детей под ОРВИ и сепсис
  • РИА Новости

«Клинические особенности и маски у детей с коронавирусом клинически разнообразны... может протекать под маской ОРВИ, под маской желудочно-кишечной инфекции, пневмонии без дыхательной недостаточности и с ней, мультисистемного воспалительного синдрома... в тяжёлых случаях это носит маски сепсиса, септического шока, когда развивается уже полиорганная недостаточность», — цитирует его РИА Новости.

По словам врача, у 110 детей был диагностирован мультисистемный воспалительный синдром через три-четыре недели после перенесённого коронавируса.

В то же время у каждого пятого ребёнка с коронавирусом в бессимптомной форме с помощью рентгенологического исследования была выявлена пневмония.

«Одной из особенностей протекания у детей является то, что инфекция поражает несколько жизненно важных органов — прежде всего лёгкие и сердце», — подчеркнул Османов.

При этом среди детей отмечается более длительное выделение коронавируса после нормализации состояния.

Ранее заведующая отделением для детей с новой инфекцией Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова рассказала, что дети, болеющие бессимптомно, могут заражать окружающих COVID-19 в течение четырёх недель. 

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