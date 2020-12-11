В Сочи появится ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19

В Сочи появится ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусом из-за ожидаемого наплыва туристов в новогодние праздники.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Медучреждение развернут на базе кожно-венерологического диспансера №2.

В Сочи также лечат пациентов с COVID-19 из Туапсе. По данным пресс-службы местной администрации, региональный Минздрав рассматривает вопрос об оснащении Туапсинской районной больницы №3 под госпиталь для лечения больных с коронавирусом.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.