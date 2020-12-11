Прокуратура Москвы опротестовала штраф детского хосписа «Дом с маяком»

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Прокуратура Москвы потребовала прекратить административное производство в отношении детского хосписа «Дом с маяком» в связи с отсутствием состава правонарушения, сообщает Генпрокуратура России.
Прокуратура Москвы опротестовала штраф детского хосписа «Дом с маяком»
  • РИА Новости

«По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, зюзинским межрайонным прокурором Москвы на постановление районного суда принесён протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения», — говорится в сообщении.

Рассмотрение протеста назначено на 14 декабря.

Ранее суд Москвы оштрафовал «Дом с маяком» на 200 тыс. рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов.

Подробнее — в материале RT

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