«Недочёты в ведении журналов»: хоспис «Дом с маяком» обвинили в нарушении порядка оборота наркотических препаратов
- АГН «Москва»
Как рассказал RT главврач хосписа для детей «Дом с маяком» Григорий Климов, сотрудники управления МВД по контролю за оборотом наркотиков пришли к ним с внеплановой проверкой 27 октября. Оказалось, что на медучреждение поступила жалоба, и полицейских, по словам врача, интересовало, как в хосписе ведётся учёт наркотических медицинских препаратов. Он отмечает, что на тот момент учреждение работало с такими лекарствами чуть меньше месяца.
«Жалобу показывать нам не стали — не положено. Речь шла о том, что у нас есть нарушения оборота наркотиков. Те полицейские, которые к нам приходили, — специалисты именно по работе с медицинскими организациями, занимающимися оборотом наркотиков. Это очень большие профессионалы, они хорошо разбираются в вопросе», — пояснил RT Климов.
По его словам, в ходе проверки сотрудники МВД пересчитали лекарства, и все препараты оказались на месте, недостачи выявлено не было. Однако обнаружились ошибки в отчётности: были неправильно заполнены журналы учёта сильнодействующих препаратов.
Об ошибках в отчётности рассказала в фейсбуке глава хосписа и благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.
«С лекарствами по итогам проверки всё в порядке. Но есть недочёты в ведении журналов. Система оформления журналов по учёту (их великое множество, есть даже журнал по учёту журналов) крайне сложная, за каждую ошибку в цифре можно сесть в тюрьму», — писала Мониава.
В этом же сообщении 28 ноября она рассказала, что теперь хоспис обвиняют в нарушении порядка оборота наркотических препаратов (ст. 6.16 КоАП). 25 ноября материалы дела были переданы в суд, дата заседания пока неизвестна. Выявленные нарушения грозят «Дому с маяком» штрафом в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей либо временной приостановкой работы медучреждения.
Жалоба на хоспис
В последнее время претензии к «Дому с маяком» возникают регулярно — о них глава хосписа Лида Мониава рассказывала и до проверки МВД.
- АГН «Москва»
В апреле этого года Лида забрала из интерната 12-летнего Колю — тяжелобольного ребёнка, страдающего от множественных нарушений развития, и её стали атаковать люди, недовольные тем, как она ухаживает за мальчиком: водит его в обычную школу, берёт с собой в поездки, катает на вертолёте.
«С тех пор как Коля пошёл в школу, и начался хайп вокруг этого, количество ежемесячных пожертвований в «Дом с маяком» с сократилось на 2 млн рублей», — рассказывала глава хосписа.
Ранее недоброжелатели уже жаловались на Лиду в опеку, но сотрудники, приехавшие к ней домой, чтобы проверить, в каких условиях содержат ребёнка, не нашли никаких нарушений. Следующая жалоба поступила уже в управление по контролю за оборотом наркотиков.
«В жалобе сказано, что надо проверить меня и хоспис, потому что хоспис выписывает Коле слишком много наркотических препаратов, я его «накачиваю», а ещё его лекарства незаконно распространяю. Это всё неправда, но раз жалоба пришла, Госнаркоконтроль стал проверять», — объяснила ситуацию Мониава, добавив, что Коля получает препараты не в хосписе, а через государственную систему здравоохранения.
В беседе с RT главврач «Дома с маяком» Григорий Климов подтвердил, что ситуация с обеспечением Коли лекарствами упоминалась в жалобе — об этом ему сообщили полицейские, приходившие в хоспис с проверкой. Но претензии, касающиеся лекарственного обеспечения Коли и других пациентов, не нашли подтверждения, утверждает медик.
«Мы показали полицейским Колину карту, историю болезни, объяснили, что у ребёнка есть хронический болевой синдром, связанный с вывихом тазобедренных суставов. Полиция приняла это к сведению и, мне кажется, поняла, что всё сделано обоснованно», — сказал RT главврач детского хосписа.
В МВД не стали комментировать ситуацию.
Цена ошибки
В скандале вокруг хосписа есть и другой интересный момент — по словам главврача Григория Климова, жалоба на медучреждение была подана ещё до того, как там вообще появились наркотические препараты.
«Дом с маяком» получил лицензию на работу с такими лекарствами в середине сентября, а приобрёл их 30 сентября. При этом жалоба, ставшая причиной внеплановой проверки, поступила в управление МВД по контролю за оборотом наркотиков ещё 29 сентября.
В беседе с RT Климов подчеркнул, что на момент визита полицейских хоспис работал с наркотическими препаратами всего 27 дней. При этом обучиться правильному ведению журналов учёта таких лекарств не так-то просто, признаётся медик.
«Требования — крайне жёсткие, там приказ пришёл на 250 страниц. Мы приглашали специалиста из федерального центра паллиативной помощи, чтобы он посмотрел, как мы ведём эту отчётность, и обучил нас, а затем, уже после проверки, попросили провести дополнительное обучение. Визит МВД выпал именно на начало работы, когда неизбежны ошибки, связанные вот с этим человеческим фактором», — подчеркнул собеседник RT.
Представители хосписа надеются, что суд не станет назначать медучреждению серьёзное наказание и не приостановит его работу. Поскольку «Дом с маяком» — благотворительная организация и существует за счёт пожертвований, даже штраф станет серьёзным ударом, ведь выплачивать его придётся из тех средств, которые могли бы пойти на оказание помощи пациентам. Сейчас «Дом с маяком» оказывает поддержку 750 детям.
«Я надеюсь, судья учтёт тот факт, что нарушение было допущено впервые, что мы его признали и исправили, а также вынесли сотрудникам — в том числе и мне — административное взыскание за эти ошибки в журналах, которые мы должны контролировать. Мы рассчитываем, что нашу деятельность не станут приостанавливать, и надеемся, что суд отнесётся к нам гуманно», — признаётся главврач хосписа Григорий Климов.
Нужна автоматизация
Комментируя ситуацию вокруг хосписа «Дом с маяком», юрист Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анастасия Жданова выразила мнение, что упростить процедуру учёта наркотических препаратов в медучреждениях вряд ли возможно.
«Я не думаю, что в сфере учёта наркотических и психотропных медицинских препаратов есть какая-то избыточная зарегулированность. Полностью отказаться от ведения этих журналов означает утратить контроль. Но с точки зрения исполнения вести такую отчётность крайне неудобно, поскольку все эти журналы заполняются на бумаге — а это не исключает возможность ошибок и человеческого фактора. Медики в принципе заточены работать с людьми, а не с бумажками, поэтому довольно часто бывают ошибки», — объясняет собеседница RT.
Климова полагает, что решением этой проблемы может стать автоматизированная система учёта наркотических и психотропных лекарственных препаратов в медучреждениях.
«На федеральном уровне сейчас утверждена всего одна форма ведения такой отчётности, то есть с точки зрения форм упрощать-то здесь уже нечего. Упрощать надо с точки зрения технологий. Нас спасёт цифровизации этой сферы», — заключила юрист.