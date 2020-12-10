Суд в Москве оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком»

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тыс. рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов, передаёт ТАСС.

Сообщается, что благотворительное медицинское частное учреждение признано виновным по ч. 1 ст. 6.16 КоАП.

Ранее руководство хосписа рассказало, что сотрудники управления МВД по контролю за оборотом наркотиков обнаружили неточности в журналах отчётности, при этом недостачи лекарств нет.

По словам главврача медучреждения Григория Климова, с внеплановой проверкой туда пришли 27 октября. Оказалось, что поступила жалоба, полицейских, отметил врач, интересовало, как ведётся учёт наркотических медицинских препаратов. Медик подчеркнул, что на тот момент работу с такими лекарствами они вели чуть меньше месяца.

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