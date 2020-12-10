Хоспис «Дом с маяком» обжалует штраф в 200 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-секретарь учреждения Софья Харькова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Я сейчас разговаривала с Лидией Мониава (директор хосписа. — RT), которая находится в суде. Она сказала, что мы будем обжаловать, хотя наш главный врач Григорий Климов мне сказал, что шансов на обжалование мало», — сказала Харькова.
По её словам, у организации нет таких денег для уплаты штрафа.
Ранее руководство хосписа рассказало, что сотрудники управления МВД по контролю за оборотом наркотиков обнаружили неточности в журналах отчётности, при этом недостачи лекарств нет.
Подробнее — в материале RT.