Хоспис «Дом с маяком» обжалует штраф в 200 тысяч рублей

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Детский хоспис «Дом с маяком» намерен обжаловать решение Зюзинского районного суда Москвы о штрафе в размере 200 тыс. рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов.
Хоспис «Дом с маяком» обжалует штраф в 200 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-секретарь учреждения Софья Харькова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я сейчас разговаривала с Лидией Мониава (директор хосписа. — RT), которая находится в суде. Она сказала, что мы будем обжаловать, хотя наш главный врач Григорий Климов мне сказал, что шансов на обжалование мало», — сказала Харькова.

По её словам, у организации нет таких денег для уплаты штрафа.

Ранее руководство хосписа рассказало, что сотрудники управления МВД по контролю за оборотом наркотиков обнаружили неточности в журналах отчётности, при этом недостачи лекарств нет.

Подробнее — в материале RT

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