Россияне назвали любимые горнолыжные курорты страны

Аналитики выяснили, какие горнолыжные курорты страны любят посещать россияне. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Так, любимыми курортами путешественники считают сочинские — их выбирают 33% респондентов. Из них больше всего голосов у «Розы Хутор» — 15%. «Красная Поляна» нравится 10%, а остальные называли «Газпром» или все курорты вместе.

Ещё 23% опрошенных отметили, что любят кататься в Шерегеше (Кемеровская область).

10% выделили курорт «Домбай», 8% — «Эльбрус», 6% — «Архыз». Все они находятся в Карачаево-Черкесской Республике.

Кроме того, 2,6% путешественников предпочитают курорт «Хибины» (Мурманская область), а 1,6% — «Абзаково» (Республика Башкортостан). По 1% голосов у курортов, также находящихся в республике Башкортостан: «Мраткино» и «Озеро Банное».

При этом 4% ответили, что вообще не любят кататься в России. Остальные 9,8% голосов распределились в небольших долях по самым разным российским курортам.

Всего в опросе приняли участие 2,6 тыс. человек.

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