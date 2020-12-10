Останкинская башня окрасилась в зелёный цвет по случаю 15-летия RT
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Кроме того, на медиафасаде здания можно было увидеть специальный ролик, посвящённый 15-летию канала.
10 декабря исполняется 15 лет с начала вещания RT.
Поздравления телеканалу прислали российские журналисты, политические и общественные деятели, люди искусства.
Президент России Владимир Путин назвал RT «голосом правды, которую хотели бы замолчать».
Глава государства отметил, что телеканал представляет многонациональной аудитории самые свежие, актуальные, объективные факты, рассказывая о том, что происходит в России и в мире.