Путин назвал RT голосом правды

Президент России Владимир Путин поздравил RT с 15-летием, назвав телеканал голосом правды. Как отметил глава государства, 15 лет назад трудно было представить, насколько этот проект кардинально изменит, обогатит, сделает более многообразной глобальную информационную повестку.

«Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это ещё и тот голос — голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать», — сказал Путин.

По его мнению, успех канала заключается в том, что он следует универсальным законам честной, профессиональной и свободной журналистики, которой «исторически присущи неприятие любой информационной монополии, цензуры или стремление присвоить себе право истины в последней инстанции».

Российский лидер подчеркнул, что RT не боится задавать неудобные вопросы, даёт площадку для острой дискуссии для разных точек зрения, предоставляет многонациональной аудитории актуальные и объективные факты о том, что происходит в России и в мире.

Он выразил уверенность, что голос RT будет слышен на всех континентах, и пожелал телеканалу развития, смелости, дерзости и успехов.