«Смелости, дерзости и успехов»: Путин, Мишустин, Лавров, Уотерс и Цискаридзе поздравили RT с 15-летием

10 декабря исполняется 15 лет с начала вещания RT. Поздравления телеканалу прислали российские журналисты, политические и общественные деятели, люди искусства. Президент России Владимир Путин назвал RT «голосом правды, которую хотели бы замолчать». Глава государства отметил, что телеканал представляет многонациональной аудитории самые свежие, актуальные, объективные факты, рассказывая о том, что происходит в России и в мире. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что RT стал альтернативным средством получения информации в тех частях света, где раньше монополией пользовались западные СМИ. А постоянный зритель телеканала — британский рок-музыкант и один из основателей Pink Floyd, Роджер Уотерс, — в поздравлении иронично призвал RT «продолжать подрывать устои общества и вмешиваться в выборы».

В четверг, 10 декабря, исполняется 15 лет с момента начала вещания телеканала RT. Телевизионная сеть включает в себя восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. Из Москвы круглосуточно вещают новостные телеканалы RT на английском, арабском, испанском языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телеканалы RT America и RT UK выходят в эфир из собственных студий в Вашингтоне и Лондоне, RT France вещает из Парижа. С 15-летием телеканал поздравляют российские политики, журналисты и общественные деятели.

Президент России Владимир Путин отметил, что в день первого выхода RT в эфир трудно было представить, насколько этот проект кардинально изменит и сделает более многообразной глобальную информационную повестку.

«Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это ещё и тот голос — голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать», — сказал глава государства.

Путин отметил, что успех канала заключается в следовании универсальным законам честной, профессиональной и свободной журналистики, которой присущи неприятие любой информационной монополии, цензуры или стремления присвоить себе право истины в последней инстанции.

«Вы не боитесь задавать неудобные вопросы, даёте площадку для острой дискуссии для разных, порой неудобных точек зрения. Предоставляете своей многонациональной аудитории самые свежие, актуальные, объективные факты о том, что происходит в России и в мире», — отметил Путин.

Владимир Путин поздравил RT с 15-летием

Глава государства выразил уверенность, что благодаря высокопрофессиональной, качественной работе голос RT будет слышен на всех континентах.

«Хочу пожелать вашему каналу и всему коллективу медиахолдинга хорошего развития, смелости, дерзости и успехов», — сказал Путин.

Глава российского правительства Михаил Мишустин отметил, что RT за годы своей работы открыл современную Россию миллионам людей во всём мире.

«Сегодня RT объединяет новостные и документальные каналы, информационные онлайн-порталы, глобальное мультимедийное агентство. Круглосуточно вы вещаете на шести языках. Знакомите зрителей с тем, как живёт российское общество. Рассказываете о наших достижениях, перспективах, о наших людях. RT — динамичный, живой телеканал, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях», — сказал премьер.

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил RT с 15-летием

Глава Минобороны Сергей Шойгу особенно отметил работу RT в год 75-летия Победы.

«В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне особо стоит отметить важную роль телеканала в противодействии попыткам фальсифицирования истории и в сохранении памяти о подвиге нашего народа», — сказал Шойгу, выразив уверенность в плодотворном сотрудничестве RT и Минобороны в будущем.

Глава МИД России Сергей Лавров также отметил, что RT стал альтернативным средством получения информации на Западе.

«Это уже не просто какой-то один канал — это мощный холдинг. На нескольких языках вещает — в том числе в тех регионах, где до недавнего времени западные СМИ пользовались полной монополией. И конечно же, когда зритель начинает делать выбор (а статистика говорит очень убедительно в пользу того, что популярность RT растёт не по дням, а по часам), это должны осознавать профессионалы, занимающиеся информационной политикой в западных странах. Но опять-таки они не любят честной конкуренции — нигде и ни в чём», — сказал министр.

Помощник президента России Владимир Мединский на 15-летие RT пожелал, чтобы к телеканалу со временем перестали относиться как к инструменту пропаганды.

Владимир Мединский поздравил RT с 15-летием

«Ваша задача — не бороться с фальсификациями, не оправдываться. Ваша задача, как и любого СМИ, просто говорить правду, проводить журналистские расследования, разбираться, помогать людям узнать правду об их жизни, о том, что с ними происходит, что их ждёт в будущем», — сказал он.

Телеканал RT динамично развивается и этим выгодно отличается от других мировых СМИ, заявил, в свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«RT — он очень свежий. Он отличается от других мировых новостных каналов. Он не стоит на месте, он всё время меняется», — заявил Песков.

«И что ещё ценно в RT — это то, что вы блестяще, лучше других поймали мультимедийность. Потому что в наше время уже телеканал — просто отдельно телеканал — не может существовать, это невозможно. И только мультимедийная структура получает шанс на выживание, шанс на то, чтобы выигрывать конкуренцию. Что вы с успехом и делаете», — отметил пресс-секретарь президента.

RT не нуждается ни в каких дополнительных определениях — телеканал знают во всём мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Для кого-то это альтернативная точка зрения, для кого-то это правдивая точка зрения, для кого-то это просто окно в политику, в том числе и нашей страны. Потому что по местным телеканалам или по мировым телеканалам, которые на протяжении десятилетий властвовали в информационном пространстве мира, о российских подходах ничего не говорилось. И с появлением канала, который вещает на нескольких зарубежных языках, появилась такая возможность — узнавать, что там у русских, как они думают и какова же их позиция», — сказала Захарова.

Мария Захарова поздравила RT с 15-летием

Представитель внешнеполитического ведомства назвала из ряда вон выходящим явлением тот факт, что всего за 15 лет RT удалось завоевать огромную аудиторию, став для одних «яблоком раздора», а для других — «источником действительно уникальной информации».

Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа отметил, что RT представляет собой надёжную информационную альтернативу. По словам политика, СМИ в Латинской Америке в значительной степени заняты манипулированием в интересах владеющих ими элит.

«Нам срочно нужны альтернативные источники информации, и RT — это решение проблемы. Так что примите мои поздравления. Удачи и так держать!» — сказал политик.

Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа поздравил RT с 15-летием

Один из основателей группы Pink Floyd, Роджер Уотерс, неоднократно говорил, что многие новости узнаёт на RT. Британский рок-музыкант также поздравил телеканал с 15-летием.

Роджер Уотерс поздравил RT с 15-летием

«Пожалуйста, продолжайте подрывать все устои нашего общества и вмешиваться в наши выборы. Мы ведь знаем, что так всё и происходит стабильно вот уже 200—300 лет, точнее — с 1923 года. Люблю, целую! С днём рождения», — сказал музыкант.

Отдельного внимания заслуживает героизм военных корреспондентов RT, подвергающих себя риску ради возможности представить зрителям объективную информацию, обратил внимание телеведущий Владимир Соловьёв.

«Когда смотришь репортажи из Франции — ну просто восторг! Что бы мир знал о «жёлтых жилетах», если бы не RT? Когда мы говорим о военных корреспондентах RT — это ребята героические. Поэтому я представляю, насколько тяжело и мучительно думать о ребятах, которые жертвуют во многом своей жизнью или свободой ради того, чтобы люди знали правду», — заключил телеведущий.

Успех RT вызывает раздражение у многих западных СМИ, таких как CNN, BBC и Sky News, считавшихся в 1990-х учителями в журналистике. Об этом рассказал журналист Андрей Кондрашов, поздравляя телеканал с юбилеем.

«Они нам предложили такую шахматную партию: ребят, ну вот выучите фигуры, посмотрите, какие существуют комбинации в шахматах… А RT открыл свою доску, расставил фигуры, выучил все ходы и комбинации — и уже в первые же годы стал этих самых учителей обыгрывать абсолютно по-честному. Вот поэтому и боятся! Их раздражает, что вчерашние ученики их обставили как котят», — заключил он.

С 15-летием телеканал поздравила телеведущая Тина Канделаки. Она отметила, что работающих на RT журналистов отличают бескомпромиссность, яркость и мужественность.

«Я очень часто вижу, и слышу, и знаю, насколько мужественны ваши ребята, попадая в самые горячие точки. Как они идут до конца, для того чтобы получить самую достоверную информацию. Вы пытаетесь дать возможность людям в этом мире, где безлимитность информации, к сожалению, делает нас зависящими от чаще всего недостоверной информации, — в этом мире вы пытаетесь дать людям альтернативу», — подчеркнула Канделаки.

«Вы тот островок альтернативной информации в журналистике, где люди, рискуя своей жизнью, готовы добывать информацию для мира. Продолжайте её добывать для мира», — пожелала RT телеведущая.

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Телеканал известен по всему миру, даже в отдалённых регионах планеты, подчеркнул журналист Александр Коц.

«Когда работаешь где-то в горячих точках, особенно на Ближнем Востоке, часто сталкиваешься с тем, что в какой-нибудь иракской деревушке они могут ничего не знать о России, они могут не знать, какая в России столица, но, что такое Rusiya Al-Yaum (по-арабски Russia Today), они все знают», — рассказал он.

Председатель Союза сыроваров России Олег Сирота рассказал о востребованности RT в Швейцарии.

«Ты приезжаешь к швейцарским коллегам — даже к фермерам в горах Швейцарии — и у них есть RT на кнопке, и они его смотрят! Они могут рассказать, что у нас там произошло в России. Что там не только медведи водку пьют на Красной площади, а что-то хорошее происходит», — поделился он.

Влияние, которое RT приобрёл за короткий период, стало возможным благодаря тому, что телеканал поднимает те важные вопросы, которые во всём мире стараются обходить. Такое мнение высказал режиссёр и общественный деятель Карен Шахназаров.

«Именно за счёт той принципиальной позиции, которую занимает канал, он имеет такое влияние и популярность», — подчеркнул он.

Телеведущий Андрей Малахов отметил, что телеканал RT есть во всех отелях мира. Малахов рассказал, что сам смотрит RT, а также подписан на Twitter главреда телеканала Маргариты Симоньян.

«Очень хорошее качество работы. Я отмечу, что столько лет работать на телевидении — я представляю, что это такое. Это отличные подарки ко всем праздникам, сделанные с невероятным чувством юмора и отвечающие на злобу дня», — заключил ведущий.

Николай Цискаридзе поздравил RT с 15-летием

Ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе пожелал всем, кто служит в RT, оставаться объективными:

«Не преподносить информацию с одной стороны. И конечно, в нынешнем мире — здоровья и сил, чтобы было желание и работать, и противостоять (иногда) неудачам».