Ruptly, RT France и документальный фильм RT вышли в финал премии AIB

Мультимедийное агентство Ruptly вышло в финал в категории «Новостное агентство года» премии The AIBs, учреждённой Ассоциацией международного вещания.

В шорт-лист также попали серия новостных выпусков RT France о пандемии коронавируса и документальный фильм RTД, снятый к 25-летию работы Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России.

В коротком списке номинации «Освещение продолжающихся событий» представлена серия выпусков программы RT France «Новости со Стефани де Мюрю», посвящённая общественной дискуссии о методах лечения COVID-19 во Франции.

Фильм документального канала RTД «Дикие и свободные» попал в категорию «Естественный мир». Картина рассказывает о сотрудниках WWF в России, работающих для сохранения редких и исчезающих видов животных. Озвучил фильм учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.

Церемония вручения состоится 13 ноября в онлайн-формате.