Ruptly, RT France и документальный фильм RT вышли в финал премии AIB
- Reuters
В шорт-лист также попали серия новостных выпусков RT France о пандемии коронавируса и документальный фильм RTД, снятый к 25-летию работы Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России.
В коротком списке номинации «Освещение продолжающихся событий» представлена серия выпусков программы RT France «Новости со Стефани де Мюрю», посвящённая общественной дискуссии о методах лечения COVID-19 во Франции.
Фильм документального канала RTД «Дикие и свободные» попал в категорию «Естественный мир». Картина рассказывает о сотрудниках WWF в России, работающих для сохранения редких и исчезающих видов животных. Озвучил фильм учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.
Церемония вручения состоится 13 ноября в онлайн-формате.