Вакцинация от COVID-19 в Нижегородской области начнётся с 11 декабря

Вакцинация от коронавируса в Нижегородской области начнётся с 11 декабря, заявил губернатор Глеб Никитин.

В рамках соглашения с Минздравом России в регион поступит почти 2,8 тыс. доз вакцины, сообщает newsnn.ru.

Как отметил Никитин, определены девять основных медучреждений, где будет проводиться вакцинация. Подготовлены ещё 23 медорганизации.

«Именно медработники первыми получат вакцину. Делается это, конечно же, в добровольном порядке», — сказал губернатор.

По его словам, по мере поступления новых партий вакцины будут охватываться новые группы населения.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.