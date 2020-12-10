В тюменских больницах стали применять экспресс-тесты для выявления COVID-19

В тюменских больницах начали применять экспресс-тесты для выявления COVID-19. Их будут использовать, когда анализ нужен незамедлительно.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Такие тесты уже получили крупные стационары. Продолжается работа по выдаче в роддома и другие медорганизации, оказывающие экстренную медпомощь.

Больше всего тестов предоставят в ОКБ №2, ОКБ №1, областные больницы №3 в Тобольске и №4 в Ишиме.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.