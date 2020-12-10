На Дальнем Востоке началась вакцинация медиков от COVID-19

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В регионах Дальнего Востока началась вакцинация медицинских работников от COVID-19, сообщается на сайте правительства Приморского края в четверг, 10 декабря.
На Дальнем Востоке началась вакцинация медиков от COVID-19
  • © Владимир Песня / РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

«500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» от коронавирусной инфекции поступило в Приморье накануне, 9 декабря. Сегодня вакцина будет распределена в пять медучреждений Владивостока, Находки и Уссурийска», — сказано в сообщении.

Отмечается, что специалисты перед вакцинацией сдают тест на коронавирус. Если следов вируса в организме не обнаружат, то врач получит первую прививку, а через 21 день — вторую.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковной Балашихе 250 врачей прошли вакцинацию от коронавируса препаратом «Гам-КОВИД-Вак».

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