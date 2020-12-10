Около 20 школ пострадали в Иркутске от землетрясения

Около 20 школ и ещё ряд соцучреждений пострадали в Иркутске от землетрясения, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заместителя мэра Виталия Барышникова.

Так, по данным властей, в 18 школах и нескольких дошкольных учреждениях зафиксированы трещины.

Кроме того, в здании культурно-досугового центра «Россия» в актовом зале частично повреждён подвесной потолок. Также незначительные повреждения есть в учреждениях спорта и культуры.

10 декабря в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, подземные толчки также ощущались на территории Иркутской области.

В областном центре введён режим повышенной готовности.