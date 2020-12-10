Около 20 школ пострадали в Иркутске от землетрясения
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Так, по данным властей, в 18 школах и нескольких дошкольных учреждениях зафиксированы трещины.
Кроме того, в здании культурно-досугового центра «Россия» в актовом зале частично повреждён подвесной потолок. Также незначительные повреждения есть в учреждениях спорта и культуры.
10 декабря в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, подземные толчки также ощущались на территории Иркутской области.
В областном центре введён режим повышенной готовности.