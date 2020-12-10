В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, подземные толчки также ощущались на территории Иркутской области, сообщили в региональном главке МЧС России.

«Сегодня в 05:44 по местному времени (00:44 мск. — RT) произошло землетрясение с эпицентром в Кабанском районе республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре 7,6, в Иркутске — 5-6. Магнитуда 5,5», — заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Центр управления в кризисных ситуациях МЧС собирает данные о возможных разрушениях в соседних с Бурятией районах Иркутской области.

Ранее на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 6,6, толчки ощутили жители юга острова.