В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5
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«Сегодня в 05:44 по местному времени (00:44 мск. — RT) произошло землетрясение с эпицентром в Кабанском районе республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре 7,6, в Иркутске — 5-6. Магнитуда 5,5», — заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Иркутской области.
Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Центр управления в кризисных ситуациях МЧС собирает данные о возможных разрушениях в соседних с Бурятией районах Иркутской области.
Ранее на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 6,6, толчки ощутили жители юга острова.