В Иркутске после землетрясения объявили режим повышенной готовности

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Мэра Иркутска Руслан Болотов объявил в городе режим повышенной готовности после землетрясения в Бурятии, сообщили в городской администрации.
В Иркутске после землетрясения объявили режим повышенной готовности
  • © Flickr / Matt Katzenberger

«По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введён режим повышенной готовности», — говорится в сообщении во «ВКонтакте».

В городе проверяют данные о последствиях землетрясения. К настоящему времени жертв и разрушений не выявлено.

В то же время в главке МЧС России по Бурятии сообщили, что землетрясение, эпицентр которого находился в дельте Селенги, впадающей в озеро Байкал, ощущалось в семи районах республики.

«Толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и городе Улан-Удэ», — приводит сообщение ТАСС.

10 декабря в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, подземные толчки также ощущались на территории Иркутской области.

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