В Ленобласти планируют открыть 23 пункта вакцинации от COVID-19

В Ленинградской области планируют открыть 23 пункта вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает kp.ru.

«Первые прививочные заработали в Ленинградской областной клинической больнице, а также в Кингисеппской, Тосненской, Всеволожской, Выборгской и Тихвинской больницах», — заявили в пресс-службе регионального правительства.

Область уже закупила 300 хладоэлементов, 20 дополнительных термоконтейнеров и индикаторов температуры для транспортировки вакцины.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.