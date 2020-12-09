Вирусолог оценил влияние алкоголя на эффективность вакцины от COVID-19

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Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил возможное влияние спиртных напитков на эффективность вакцины от COVID-19.
Вирусолог оценил влияние алкоголя на эффективность вакцины от COVID-19
  • globallookpress.com

«Употребление спиртного затрудняет многие нормальные процессы в нашем организме и в том числе, наверное, выработку антител специфических. Скажу сразу, что точно этого никто не знает, но наши врачи всегда на всякий случай при разных совершенно ситуациях прописывают воздержание от алкоголя — традиция такая», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, любая вакцинация несовместима с большими дозами спиртного. Как минимум она будет бесполезна, но могут быть и более серьёзные последствия, добавил Аграновский.

Ранее Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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