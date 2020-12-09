Врач рассказал о возможных последствиях употребления алкоголя после вакцинации от COVID-19

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о возможных последствиях употребления алкоголя после вакцинации от COVID-19.

«Спиртные напитки — это нагрузка на печень. А печень участвует во всех процессах, обеспечивая перестройку молекул и деинтоксикацию чужеродного вируса. В этой борьбе она однозначно участвует», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, дополнительная нагрузка на печень может изменить реакцию организма в целом.

Как отметил эксперт, крепость спиртного не влияет, а влияет состояние самого человека.

«Каждый должен для себя решить, есть ли у него сопутствующие болезни. А для тех, кто участвует в клинических исследованиях, точно не стоит экспериментировать со спиртным — может быть искажён сам ответ, что повлияет на результаты клинических исследований», — добавил он.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.