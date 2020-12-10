Опрос: почти половина родителей не будут приглашать к детям Деда Мороза

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Александра Самсоненко
Почти половина (48%) родителей не будут приглашать к детям Деда Мороза и Снегурочку в гости в этом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении RT) сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Опрос: почти половина родителей не будут приглашать к детям Деда Мороза
  • РИА Новости

Так, согласно данным опроса, 26% опрошенных отметили, что роли Деда Мороза и Снегурочки сыграют родные и близкие.

11% родителей заявили, что всё же планируют позвать новогодних аниматоров к детям. 15% родителей ещё не приняли решение.

В опросе приняли участие родители детей в возрасте от четырёх до десяти лет, в чьих семьях есть традиция приглашать домой Деда Мороза.

Всего было опрошено 1000 респондентов из всех округов России.

Ранее основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор рассказала, что, несмотря на пандемию коронавируса, Дед Мороз не перестанет приходить в гости к российским детям.

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