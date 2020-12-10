Опрос: почти половина родителей не будут приглашать к детям Деда Мороза
- РИА Новости
Так, согласно данным опроса, 26% опрошенных отметили, что роли Деда Мороза и Снегурочки сыграют родные и близкие.
11% родителей заявили, что всё же планируют позвать новогодних аниматоров к детям. 15% родителей ещё не приняли решение.
В опросе приняли участие родители детей в возрасте от четырёх до десяти лет, в чьих семьях есть традиция приглашать домой Деда Мороза.
Всего было опрошено 1000 респондентов из всех округов России.
Ранее основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор рассказала, что, несмотря на пандемию коронавируса, Дед Мороз не перестанет приходить в гости к российским детям.