В Российском доме Деда Мороза прокомментировали ситуацию с пандемией

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Пресс-секретарь Деда Мороза Любовь Якимова прокомментировала ситуацию с пандемией.
В Российском доме Деда Мороза прокомментировали ситуацию с пандемией
  • РИА Новости

«Сейчас у нас рассматриваются совершенно разные форматы участия Деда Мороза в предновогодних событиях в разных городах, в том числе запланированы выезды Деда Мороза с соблюдением всех условий, всех рекомендаций Роспотребнадзора», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, пока приглашений не очень много — видимо, регионы смотрят на ситуацию, и не исключено, что что-то изменится к концу ноября.

«Некоторые города в этом году попросили запись видео поздравления Деда Мороза для трансляции на городских телеканалах, региональных. Мы готовы к разным формам», — добавила Якимова.

Ранее сообщалось, что стали известны лучшие новогодние города России для отдыха и путешествий.

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