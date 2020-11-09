В Российском доме Деда Мороза прокомментировали ситуацию с пандемией
- РИА Новости
«Сейчас у нас рассматриваются совершенно разные форматы участия Деда Мороза в предновогодних событиях в разных городах, в том числе запланированы выезды Деда Мороза с соблюдением всех условий, всех рекомендаций Роспотребнадзора», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, пока приглашений не очень много — видимо, регионы смотрят на ситуацию, и не исключено, что что-то изменится к концу ноября.
«Некоторые города в этом году попросили запись видео поздравления Деда Мороза для трансляции на городских телеканалах, региональных. Мы готовы к разным формам», — добавила Якимова.
Ранее сообщалось, что стали известны лучшие новогодние города России для отдыха и путешествий.