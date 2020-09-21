Названы лучшие новогодние города России

Стали известны лучшие новогодние города России для отдыха и путешествий.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на данные исследования портала «Турстат».

«В топ-10 новогодних городов вошли российская столица, три северо-западных города, включая родину Деда Мороза, два курорта на Чёрном море, северокавказский курорт, два поволжских города и уральская столица», — заявили эксперты.

В списке представлены Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Пятигорск, Нижний Новгород, Калининград, Ялта и Великий Устюг.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.