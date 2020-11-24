Основатель съезда Дедов Морозов и Снегурочек прокомментировала ситуацию с поздравлениями детей

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Основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор рассказала, что, несмотря на пандемию коронавируса, Дед Мороз не перестанет приходить в гости к российским детям.
Основатель съезда Дедов Морозов и Снегурочек прокомментировала ситуацию с поздравлениями детей
  • РИА Новости

Об этом Зинаида Моор сообщила в эфире радио Sputnik.

«Люди, естественно, будут приглашать Деда Мороза. Не так широко, но всё равно будут приходить к деткам. Это, скорее всего, будут встречи на улице. Если это дом, то, наверное, тот, где болезнь миновала и всех людей, и Деда Мороза. Никакую маску Деду Морозу не надо. Дед Мороз в маске — это полное обезличивание. Он должен быть здоровый, а детки могут быть в маске. Всё будет оговариваться. Совсем лишать праздника своих детей никто не будет», — сказала она.

В этом году желания у детей будут немного другими, считает основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек.

«Если дети будут часто слушать разговоры про коронавирус, они будут желать Дедушке здоровья, чтобы в следующем году он точно пришёл. Будут просить здоровья родным и близким», — сказала Зинаида Моор.

Ранее сообщалось, что в столице впервые заработает электронная почта Деда Мороза.

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