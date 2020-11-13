В Москве появится электронная почта Деда Мороза

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В столице впервые заработает электронная почта Деда Мороза.
В Москве появится электронная почта Деда Мороза
  • © Ю. Иванко / Mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отправить письма можно с 18 ноября по 15 января. Для этого нужно лишь заполнить специальную форму на сайте Московской усадьбы Деда Мороза, затем написать текст послания, при желании прикрепить файл с рисунком и указать адрес электронной почты, на который придёт ответ.

В пресс-службе Мосгорпарка напомнили, что акция «Почта Деда Мороза» проводится третий год подряд. За это время о своих желаниях, мечтах и планах заявили около 9 тыс. детей и взрослых.

Ответ из Московской усадьбы Деда Мороза должен прийти в течение двух-трёх дней с электронного адреса pochta@dedmorozmos.ru.

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