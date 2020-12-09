В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Ставропольском крае выявили 233 случая COVID-19, заявил губернатор Владимир Владимиров.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Выздоровели 277 пациентов. Проведено около 7 тыс. тестов.

«Заболевшим оказывается медицинская помощь», — отметил глава региона.

С начала пандемии заболели 29 790 человек, выздоровели 26 389.

Также стало известно, что в Крыму для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развёрнута 3281 койка. Об этом заявил министр здравоохранения республики Александр Остапенко, передаёт «Крым 24».

«Развёрнуто 2593 койки для лечения больных с коронавирусом и 688 — для лечения больных с внебольничными пневмониями», — сказал он.

По его словам, 199 мест оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.