В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru.
Выздоровели 277 пациентов. Проведено около 7 тыс. тестов.
«Заболевшим оказывается медицинская помощь», — отметил глава региона.
С начала пандемии заболели 29 790 человек, выздоровели 26 389.
Также стало известно, что в Крыму для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развёрнута 3281 койка. Об этом заявил министр здравоохранения республики Александр Остапенко, передаёт «Крым 24».
«Развёрнуто 2593 койки для лечения больных с коронавирусом и 688 — для лечения больных с внебольничными пневмониями», — сказал он.
По его словам, 199 мест оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.