В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Ставропольском крае выявили 233 случая COVID-19, заявил губернатор Владимир Владимиров.
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru.

Выздоровели 277 пациентов. Проведено около 7 тыс. тестов.

«Заболевшим оказывается медицинская помощь», — отметил глава региона.

С начала пандемии заболели 29 790 человек, выздоровели 26 389.

Также стало известно, что в Крыму для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развёрнута 3281 койка. Об этом заявил министр здравоохранения республики Александр Остапенко, передаёт «Крым 24».

«Развёрнуто 2593 койки для лечения больных с коронавирусом и 688 — для лечения больных с внебольничными пневмониями», — сказал он.

По его словам, 199 мест оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить