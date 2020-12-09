Пациентов с COVID-19 в Петербурге начнут бесплатно возить на КТ на такси

Пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге начнут бесплатно возить на компьютерную томографию на такси.

Об этом сообщает Inforeactor. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов. Город направляет на эти цели 69,75 млн рублей.

Как заявил Беглов, из-за роста числа больных с коронавирусом наблюдается очень высокая нагрузка на скорую помощь. Решение доставлять заболевших на такси позволит быстро доехать до места проведения КТ.

На такую транспортировку могут рассчитывать те, у кого подтвердили COVID-19 или предполагают его. Средства бюджетному учреждению здравоохранения «Медицинский санитарный транспорт» предоставят из резервного фонда правительства Петербурга.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области оценили итоги работы военных медиков.