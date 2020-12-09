Пациентов с COVID-19 в Петербурге начнут бесплатно возить на КТ на такси
- РИА Новости
Об этом сообщает Inforeactor. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов. Город направляет на эти цели 69,75 млн рублей.
Как заявил Беглов, из-за роста числа больных с коронавирусом наблюдается очень высокая нагрузка на скорую помощь. Решение доставлять заболевших на такси позволит быстро доехать до места проведения КТ.
На такую транспортировку могут рассчитывать те, у кого подтвердили COVID-19 или предполагают его. Средства бюджетному учреждению здравоохранения «Медицинский санитарный транспорт» предоставят из резервного фонда правительства Петербурга.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области оценили итоги работы военных медиков.