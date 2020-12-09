В Удмуртии прокомментировали ситуацию с пандемией

Советник главы Удмуртии по здравоохранению Эльвира Пинчук прокомментировала ситуацию с пандемией.

«Мне кажется, что коронавирус с нами будет ещё весь 2021 год. Другой вопрос, что сейчас мы наблюдаем активную вторую волну и, вероятно, достигаем её пика. Третья волна, по оценкам всех экспертов, всегда легче проходит», — заявила она в беседе с izhlife.ru.

По её мнению, к весне — лету будет полная стабилизация ситуации, на что повлияет и массовая вакцинация, и выработка коллективного иммунитета.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области оценили итоги работы военных медиков.