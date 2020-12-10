Лавров направил RT телеграмму по случаю 15-летия телеканала

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по случаю 15-летия RT направил главному редактору телеканала Маргарите Симоньян поздравительную телеграмму, в которой заявил, что RT добился впечатляющих результатов.

«Уважаемая Маргарита Симоновна, от имени коллектива Министерства иностранных дел и себя лично сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников RT с 15-летием», — написал Лавров.

Как отметил министр, за относительно небольшой срок существования телеканал добился впечатляющих результатов, став одним из признанных лидеров международного информационного вещания.

«Благодаря слаженной профессиональной работе блестящих мастеров своего дела, говорящих на разных языках, но понимающих друг друга с полуслова, RT смог завоевать уважение и доверие многомиллионной зрительской аудитории по всему миру. Под Вашим чутким руководством телеканал не стоит на месте, а постоянно развивается, совершенствуется, не просто идёт в ногу со временем, но зачастую опережает его, ставит новые амбициозные задачи и цели», — добавил глава ведомства.

Он рассказал, что в МИД России ценят партнёрские отношения с телеканалом.

«Готовы к их продолжению в интересах продвижения объективного образа России на мировой арене. Желаю Вам и возглавляемому Вами коллективу крепкого здоровья, творческого вдохновения, благополучия и всего самого доброго», — заключил Лавров.

Ранее Лавров в интервью RT описал телеканал тремя словами: профессионализм, оперативность и объективность.