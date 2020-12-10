Лавров заявил о профессионализме и объективности RT

Глава МИД России Сергей Лавров по случаю 15-летия RT описал телеканал тремя словами: профессионализм, оперативность и объективность.

«Точно совершенно — профессионализм. Точно совершенно — оперативность. Ну и, я бы сказал, объективность. Потому что RT не стесняется задавать очень неудобные вопросы. Он совсем не соглашательский канал, как некоторые пытаются его представить. Отнюдь нет. И качество журналистов, которые у вас работают, конечно же, вызывает самое высокое уважение», — заявил министр.

Кроме того, Лавров рассказал, что сам смотрит телеканал RT.

«Ну буквально на днях. Мне интересно сопоставить, как освещаются, анализируются события на различных каналах — и на европейских, американских, Al Jazeera, BBC. Естественно, и RT мне всегда интересно посмотреть — какие даются оценки тех же самых событий, которым репортажи также посвящены на других каналах», — отметил он.

По словам главы МИД, «альтернативные углы атаки новостей», которые присутствуют в репортажах RT, интересуют зрителей.

«И, как я понимаю, статистика ваших зрителей тому наглядное подтверждение», — заявил он.

Лавров напомнил, что RT номинировался на премию «Эмми» «больше за последние годы, чем любое другое средство массовой информации».

«15 лет ещё пока не совершеннолетие, конечно же. Но время бежит быстро. И я бы пожелал вам того, что пелось в одной известной советской песне: «Главное, ребята, сердцем не стареть», — сказал министр.

В ноябре 2018 года Сергей Лавров посетил в Париже офис RT France.