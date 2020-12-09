В Москве рассказали о нарушениях требований по COVID-19 в организациях города

С начала осени в Москве было выявлено более 18,5 тыс. нарушений требований по коронавирусу в организациях.

РИА Новости

«С 1 сентября в ходе проверок было зафиксировано более 18,5 тыс. нарушений организациями и предприятиями установленных требований», — цитирует РИА Новости начальника главного контрольного управления столицы Евгения Дачникова. Он отметил, что за повторные нарушения на данный момент приостановлена деятельность 196 юридических лиц. Также было выявлено более 196,5 тыс. нарушений перчаточно-масочного режима со стороны граждан.