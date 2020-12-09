В Москве рассказали о нарушениях требований по COVID-19 в организациях города

Короткая ссылка
С начала осени в Москве было выявлено более 18,5 тыс. нарушений требований по коронавирусу в организациях.
В Москве рассказали о нарушениях требований по COVID-19 в организациях города
  • РИА Новости

«С 1 сентября в ходе проверок было зафиксировано более 18,5 тыс. нарушений организациями и предприятиями установленных требований», — цитирует РИА Новости начальника главного контрольного управления столицы Евгения Дачникова.

Он отметил, что за повторные нарушения на данный момент приостановлена деятельность 196 юридических лиц.

Также было выявлено более 196,5 тыс. нарушений перчаточно-масочного режима со стороны граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить