Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко прокомментировала законопроект о «зелёной» продукции.

«Выделение такой продукции в отдельный сегмент позволит российскому потребителю осознанно выбирать «зелёные» продукты, с другой стороны — повысить её конкурентные преимущества за рубежом, сформировать на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Абрамченко отметила, что внесённый в правительство законопроект устанавливает правовые основы, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками.

Документ предусматривает «зелёный стандарт» производства продуктов растениеводства, животноводства, водных биологических ресурсов, рыбной продукции и аквакультуры, семян, а также продуктов питания и пищевых добавок.

Кроме того, планируется ввести экологические требования. Предусмотрено и использование повторно перерабатываемой или биоразлагаемой упаковки и упаковочных материалов.

Как добавила Абрамченко, помимо отдельного закона для «зелёной» продукции, предполагается внести изменения и в закон о развитии сельского хозяйства, чтобы распространить господдержку на производителей таких товаров.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минсельхоз предложил частично возмещать затраты на маркировку молока.