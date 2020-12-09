Абрамченко прокомментировала законопроект о «зелёной» продукции

Короткая ссылка
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко прокомментировала законопроект о «зелёной» продукции.
Абрамченко прокомментировала законопроект о «зелёной» продукции
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Выделение такой продукции в отдельный сегмент позволит российскому потребителю осознанно выбирать «зелёные» продукты, с другой стороны — повысить её конкурентные преимущества за рубежом, сформировать на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Абрамченко отметила, что внесённый в правительство законопроект устанавливает правовые основы, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками.

Документ предусматривает «зелёный стандарт» производства продуктов растениеводства, животноводства, водных биологических ресурсов, рыбной продукции и аквакультуры, семян, а также продуктов питания и пищевых добавок.

Кроме того, планируется ввести экологические требования. Предусмотрено и использование повторно перерабатываемой или биоразлагаемой упаковки и упаковочных материалов.

Как добавила Абрамченко, помимо отдельного закона для «зелёной» продукции, предполагается внести изменения и в закон о развитии сельского хозяйства, чтобы распространить господдержку на производителей таких товаров.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минсельхоз предложил частично возмещать затраты на маркировку молока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить