Эксперт оценил ситуацию с работой бизнеса в новогодние праздники

Бизнес-тренер Радислав Гандапас оценил ситуацию с работой компаний в новогодние праздники.

«Очень многие люди машут рукой, и у них получается, что в последнем месяце года вместо того, чтобы напрячься и завершить все проекты, они проводят месяц на тормозах. Они думают, что после праздников всё доделают, но «после праздников» — это не 2 января. У нас Рождество, потом Старый Новый год, а потом ещё несколько дней, чтобы войти в рабочую колею», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По факту, отметил эксперт, это к февралю.

Как считает Гандапас, получается очень серьёзная потеря в производительности и эффективности бизнеса.

Эксперт выразил мнение, что можно мотивировать сотрудников закончить все текущие проекты до 31 декабря, а сам день сделать выходным.

«Такой подход окупится больше, чем если просто заставлять человека находиться на рабочем месте, когда производительность уже под большим вопросом», — добавил он.

Ранее член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление депутата, академика РАН Геннадия Онищенко, в котором он раскритиковал долгие новогодние выходные.