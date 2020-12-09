В России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса
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«За последние сутки в России выявлено 26 190 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4739 (18,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — отмечается в заявлении.
Накануне сообщалось о 26 097 заболевших коронавирусом.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.