В России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса

Короткая ссылка
В России в течение суток выявили 26 190 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 541 199. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
В России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«За последние сутки в России выявлено 26 190 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4739 (18,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — отмечается в заявлении.

Накануне сообщалось о 26 097 заболевших коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить