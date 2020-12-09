В России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса

В России в течение суток выявили 26 190 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 541 199. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 26 190 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4739 (18,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — отмечается в заявлении.

Накануне сообщалось о 26 097 заболевших коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.