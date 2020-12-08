В России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса
В России в течение суток выявили 26 097 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 515 009. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
- АГН «Москва»
- © Сандурская Софья
Накануне сообщалось о 28 142 заболевших коронавирусом.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».
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