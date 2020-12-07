В России выявлено 28 142 новых случая коронавируса

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RT
В России в течение суток выявили 28 142 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 488 912. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
В России выявлено 28 142 новых случая коронавируса
  • Reuters
  • © nton Vaganov

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 28 142 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5789 (20,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 29 039 заболевших коронавирусом.

Ранее врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наиболее массовым последствием коронавируса является тенденция к повышению артериального давления. По его словам, причиной подобных проблем после заболевания является поражение сосудистой системы человека.

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