В России выявлено 28 142 новых случая коронавируса

В России в течение суток выявили 28 142 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 488 912. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 28 142 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5789 (20,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 29 039 заболевших коронавирусом.

Ранее врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наиболее массовым последствием коронавируса является тенденция к повышению артериального давления. По его словам, причиной подобных проблем после заболевания является поражение сосудистой системы человека.