В России за сутки выявили более 29 тысяч новых случаев коронавируса

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В России в течение суток выявили 29 039 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 460 770. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
В России за сутки выявили более 29 тысяч новых случаев коронавируса
  • Reuters

«За последние сутки в России выявлено 29 039 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 6065 (20,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — отмечается в заявлении.

Накануне сообщалось, что в России за сутки выявили 28 782 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что ситуация с коронавирусом после новогодних праздников не ухудшится.

4 декабря ФАН сообщало, что Минпромторг России высказался о планах по выпуску вакцины «Спутник V» от коронавируса.

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