В России за сутки выявили 28 782 новых случая коронавируса

В России в течение суток выявили 28 782 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 431 731. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 28 782 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 5867 (20,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — отмечается в заявлении.

Накануне сообщалось, что в России за сутки выявили 27 403 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что ситуация с коронавирусом после новогодних праздников не ухудшится.

4 декабря ФАН сообщало, что Минпромторг России высказался о планах по выпуску вакцины «Спутник V» от коронавируса.