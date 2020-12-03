Попова: профилактика поможет остановить распространение коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что распространение коронавируса, который «ведёт себя по-хозяйски» в осенне-зимний сезон, удастся остановить, если соблюдать меры защиты и профилактики.

«Это новый коронавирус, он пришёл в свой сезон. Он ведёт себя по-хозяйски, потому что он в первый раз пришёл в популяцию именно в свой сезон осенне-зимний. Немножечко будет, наверное, и весенний. И вот удастся остановить распространение ровно тогда, когда мы все будем соблюдать несложные меры защиты и профилактики», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1». Её слова приводит РИА Новости.

Ранее Попова выразила надежду, что ситуация с коронавирусом после новогодних праздников не ухудшится.

По её словам, в тех субъектах, где есть высокие темпы прироста, необходимо ограничить проведение различных мероприятий».