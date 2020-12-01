Попова выразила надежду, что ситуация с COVID-19 после праздников не ухудшится

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 выразила надежду, что ситуация с коронавирусом после новогодних праздников не ухудшится.
Попова выразила надежду, что ситуация с COVID-19 после праздников не ухудшится
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Она заявила, что «в тех субъектах, где есть высокие темпы прироста, необходимо ограничить проведение различных мероприятий, и там, где ситуация остаётся достаточно острой (она связана не всегда с высоким темпом прироста, но и с высокими уровнями ежедневной регистрации числа заболевших), такие меры принимать нужно обязательно и неукоснительно».

«И мне очень хочется надеяться, что в праздники и праздничные дни после новогоднего праздника грамотное и чёткое противоэпидемическое соблюдение всех требований позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить её и сохранить жизнь и здоровье населения», —  добавила она.

Согласно данным оперштаба на 1 декабря, в России в течение суток выявили 26 402 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 322 056.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить