Попова выразила надежду, что ситуация с COVID-19 после праздников не ухудшится

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 выразила надежду, что ситуация с коронавирусом после новогодних праздников не ухудшится.

Она заявила, что «в тех субъектах, где есть высокие темпы прироста, необходимо ограничить проведение различных мероприятий, и там, где ситуация остаётся достаточно острой (она связана не всегда с высоким темпом прироста, но и с высокими уровнями ежедневной регистрации числа заболевших), такие меры принимать нужно обязательно и неукоснительно».

«И мне очень хочется надеяться, что в праздники и праздничные дни после новогоднего праздника грамотное и чёткое противоэпидемическое соблюдение всех требований позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить её и сохранить жизнь и здоровье населения», — добавила она.

Согласно данным оперштаба на 1 декабря, в России в течение суток выявили 26 402 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 322 056.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях заболевания.