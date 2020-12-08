В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний «ЭпиВакКороны»

В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».

«В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины «Эпиваккорона» ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 672 добровольца в возрасте старше 18 лет и 96 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что «все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вся система здравоохранения столицы готова к масштабной вакцинации.

Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с kp.ru отметил, что проведена большая предварительная работа как по созданию самой вакцины, так и по её производству и сейчас имеются условия для практической вакцинации.