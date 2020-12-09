В Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с коронавирусом в январе

Ситуация с коронавирусом в России в январе будет зависеть от соблюдения населением ограничительных мер. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Возможны два варианта развития событий. Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса», — приводит РИА Новости его слова.

Горелов отметил, что при несоблюдении мер по коронавирусу и активном посещении массовых мероприятий в каникулы «вполне возможен откат к прежним значениям».

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович посоветовала россиянам отказаться от участия в многочисленных корпоративах в связи с эпидемией коронавируса.